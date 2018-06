Afrique: Mondial 2018 - Le Nigeria, une équipe jeune qui peut surprendre

Nom: Nigeria Football Federation (NFF)

Confédération: CAF

Fondation: 1945

Surnom: Super Eagles

Classement FIFA: 48è

Président: Amaju Pinnick

Sélectionneur: Gernot Rohr

Précédentes participations à la Coupe du monde: 1994, 1998, 2002, 2010, 2014

Meilleur classement: 8è de finale

L'équipe

L'équipe du Nigeria est en majorité composée de jeunes joueurs et est d'ailleurs la plus jeune de la compétition. Et c'est ce qui sera peut-être sa principale force. En plus, elle a un jeu musclé, est imprévisible et se donne toujours à fond, ce sont les qualités de la sélection nigérienne. Dans un groupe de la mort où figurent l'Argentine, grande favorite, la Croatie ambitieuse et l'Islande très compliquée à jouer, le Nigeria tentera de décrocher une des deux premières places qualificatives pour les huitièmes de finale, leur grand objectif dans cette compétition.

Calendrier du premier tour

16 juin, Kaliningrad Stadium, à Kaliningrad

Croatie - Nigeria

22 juin Volgograd Arena, à Volgograd

Nigeria - Islande

26 juin, Saint-Petersburg Stadium, à St-Peterbourg

Nigeria - Argentine

La star de l'équipe : John Obi Mikel

Il possède une grande expérience qui ne peut qu'être profitable à ses coéquipiers en équipe nationale. Agé de 30 ans, le capitaine nigérian a remporté la Ligue des champions avec Chelsea, où il a évolué de 2006 à 2017 avant de s'envoler l'été dernier en Chine.

Joueur à suivre : Alex Iwobi

Alex Iwobi sera l'un des joueurs à suivre dans cette équipe au cours de la compétition. Le jeune attaquant d'Arsenal âgé de 22 ans a réussi une belle saison chez les Gunners en gagnant une place de titulaire. Même s'il n'a participé qu'à 4 des 8 matchs de qualification avec le Nigeria, il s'est montré décisif en inscrivant 2 buts. Puissant et rapide, il n'est jamais économe sur le front de l'attaque. Un jeune joueur qui pourrait bien surprendre ses adversaires.

Les 23 pour le Mondial 2018

Gardiens (3): Francis Uzoho (Deportivo La Corogne/ESP), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United/AF Sud).

Défenseurs (8): Kenneth Omeruo (Kasimpasa/TUR), Elderson Echiejile (Cercle Bruge/BEL), Leon Balogun (Maience/ALL), William Troost-Ekong (Bursasport/TUR), Shehu Abdullahi (Bursaspor/TUR), Ola Aina (Hull City/ANG), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag/HOL), Brian Idowu (Amkar Perm/RUS).

Milieux de terrain (6): Wilfred Ndidi (Leicester City/ANG), Ogenyi Onazi (Trabzonspor/TUR), John Obi Mikel (Tianjin Teda/CHN), John Ogu (Hapoel Be'er Sheva/ISR), Oghenekaro Etebo (Las Palmas/ESP), Joel Obi (Torino/ITA).

Attaquants (6): Victor Moses (Chelsea/ANG), Odion Ighalo (Changchun Yatai/CHN), Kelechi Iheanacho (Leicester City/ANG), Ahmed Musa (CSKA Moscou/RUS), Moses Simon (KAA Gent/BEL), Alex Iwobi (Arsenal/ANG).