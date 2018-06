La régulation passe par la création d'organismes autonomes, chargés d'appliquer, au cas par cas, les dispositions prévues par la loi, dans l'intérêt des consommateurs, et surtout dans le respect d'un certain nombre de principes éthiques qui sont essentiels pour la collectivité.

Selon lui, il n'y a pas de modèle approprié de régulation qui n'est autre que la manière de prévenir ou corriger un déséquilibre et dont le but est d'organiser un secteur bien déterminé. Et de conseiller : « il faut préparer son propre modèle sur la base de ses réalités ».

A cet effet, ce spécialiste de Droit Économique et premier directeur de l'École Doctorale des « Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion » réfute toute volonté à appliquer un modèle de régulation calqué sur un autre pays.

C'est à l'image d'une ouverture de la concurrence sur le marché des télécoms ou de l'énergie, par exemple, ou plus encore l'apparition d'une véritable diversité dans le secteur de la communication, par l'apparition d'acteurs privés, nés d'initiatives individuelles et porteurs d'innovations ou de renouvellement éditorial.

« La régulation est une manière plus moderne pour les États d'accompagner les évolutions économiques, sociales, culturelles, en assurant une plus grande liberté aux acteurs auxquels elle s'applique ».

C'était dans le cadre d'un séminaire de formation qui avait regroupé les 08 et 09 juin à Saly Portudal (Mbour) journalistes spécialisés en économie et associations de consommateurs.

