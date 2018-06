Togo: Lorenzo interpellé sur ses promesses par rapport à la route Lomé-Vogan-Anfoin

La problématique et l'énigmatique route Lomé-Vogan-Anfoin, depuis un moment, plus personne n'en parle. Mais le MMLK a décidé de ramener le sujet au devant de la scène. Et ceci, en interpellant le ministre Guy Madjé Lorenzo sur une promesse qui semble être ignorée.

Le mouvement se rappelle et rappelle à la mémoire de tous les Togolais et surtout du ministre en charge de la Culture que lors de son allocution à l'apothéose de la fête Adzinukuzan l'année dernière à Vogan, qu'il avait indiqué, que « l'année prochaine (2018), nous n'éprouverons plus tant de difficultés à venir à Vogan pour la même circonstance car les travaux seront presque achevés ».

Une allocution qui a l'époque n'a été suivi ni d'enthousiasme ni de gaieté de la part de la population comme si cette dernière savait que tout comme ce fut le cas avant lui d'autres de ses collègues membres du gouvernement qui se sont fondus en des vœux pieux sans effet, il en serait autant pour les dires de M. Lorenzo.

S'il interpelle malgré tout cela le ministre en question ce jour, le Mouvement Martin Luther KING, juge « inadmissible que les ministres de la République se permettent de mentir publiquement au peuple dont ils sont pourtant serviteurs ».

« A deux mois de la fête Adzinukuzan 2018, où en est on des travaux de cette route, Monsieur le Ministre de la Formation Civique ?

Où sont alors le civisme et les valeurs citoyennes que l'on crie à tue tête ? », ce sont là des question du Pasteur Edoh Komi, natif de la préfecture de Vo et ses camarades membres de ce mouvement sui se veut « la voix des sans voix ».

En attendant que Lorenzo ne réponde ou ne revienne pour d'autres promesses dans quelques semaines ou mois qui nous séparent des festivités d'Adzinukuzan 2018, comme il en a l'art, le peuple togolais reste non rassuré et la route Lomé Vogan Anfoin reste « plus impraticable que jamais et les usagers poursuivent impitoyablement leur calvaire ».

