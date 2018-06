Mali: Gestion de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire - Le CERF alloue 8 millions de dollars

Le dernier Bulletin humanitaire publié par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), « La coordination sauve des vies au Mali », indique le Cerf a alloué 8 millions de dollars au Mali. Cette contribution provient de la fenêtre destinée à soutenir les urgences sous-financées du CERF qui permet de démarrer les projets visant à sauver des vies en attendant que d'autres ressources soient mobilisées.

Selon les experts humanitaires, le Fonds central d'interventions d'urgence (CERF en anglais) des Nations Unies a attribué près de huit millions de dollars au Mali pour assister les personnes touchées par la malnutrition et l'insécurité alimentaire dans le contexte actuel de crise agropastorale et pour faciliter l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement aux personnes déplacées internes, aux retournés et aux communautés hôtes.

La FAO, le PAM, l'UNICEF et l'OIM sont les organisations récipiendaires de cette subvention destinée à l'exécution de quatre projets qui seront mis en œuvre en collaboration avec leurs partenaires d'exécution.

Aussi, les experts donnent plus de détails à travers des indications chiffrées. La répartition de l'allocation du CERF par secteur et par agence (organisation) est présentée comme suit : 1 099 960 de dollars pour l'Agriculture sous la gestion de la FAO ; 849 999 de dollars pour l'Eau, l'hygiène et l'assainissement (OIM) ; 3 150 000 de dollars pour la Santé et nutrition (UNICEF); 2 899 841 de dollars pour la Sécurité alimentaire (PAM).

Par ailleurs, ils font ressortir que les fonds du CERF alloués au Mali ont connu une augmentation de presque 16 pour cent par rapport à 2017, où 6,9 millions de dollars étaient débloqués pour soutenir des programmes d'aide aux populations dans les zones touchées par le conflit dans le nord et le centre du pays.

« Les financements alloués par le CERF représentent 18% des fonds mobilisés au 8 mai 2018. Depuis l'éclatement du conflit dans le nord en 2012, le CERF a contribué pour près de 60 millions de dollars à l'aide humanitaire apportée au Mali », ont-ils rappelé.