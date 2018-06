Tunisie: «Il m'a fait pleurer de rire!»

La souffrance du défenseur du Real Madrid et de la sélection espagnole a commencé depuis les échauffements avant le match amical contre la Tunisie. Une fois son portrait affiché sur les écrans du stade Krasnodar Arena, les hurlements et les sifflements ont fait l'effet d'une vague. Depuis le sifflet de début du match, chaque fois que le joueur touchait la balle, la tension montait dans les gradins du stade. En interrogeant des journalistes russes et des supporters, ils ont expliqué qu'ils n'ont pas apprécié son geste durant la finale de la Ligue des champions et qui a causé une blessure à la star égyptienne Mohamed Salah. De plus, Krasnodar est une ville qui compte des fans du FC Barcelone.

