Tunisie: Messieurs, à vous de jouer!

Jeu à trois sur les côtés, quête de la supériorité numérique, attaque en zone de finition, gestion de l'infériorité numérique, coulissement dans la largeur. La panoplie est encore large et le sélectionneur national en sait un rayon sur l'approche prônée, les joueurs à utiliser et le onze de base et les tauliers à aligner.

Le meilleur onze possible pour représenter dignement la Tunisie et maximiser ses chances de succès est fin prêt.

C'est le sujet du moment, la discussion qui alimente la chronique du Team Tunisie. Ce faisant, avant d'aborder les noms selon leur profil, la complémentarité qui en découle, la bonne association, le binôme idéal dans l'axe de la défense, l'alchimie réussie au milieu et l'interactivité offensive en attaque, revisitons le penchant du staff technique ou plutôt son leitmotiv, sa tendance et sa philosophie de jeu. Nabil Maâloul est un adepte de la création d'une supériorité numérique grâce à l'utilisation de toute la largeur, par des renversements et une limitation du nombre de touches de balle dans la zone centrale. Pourquoi ? Parce que cela concourt à augmenter l'incertitude des défenseurs adverses par des courses croisées de nos avants, par exemple. Ce faisant, le timonier recherche surtout l'émulation offensive par la rapidité d'exécution et la frappe instantanée au but. C'est le format sur lequel ont bûché les joueurs et pas seulement les attaquants nominaux.

En clair, l'effet de surprise et la célérité peuvent être payants. Beaucoup plus bas maintenant, en défense (on abordera le losange du milieu par la suite), Maâloul exige une relance rapide autant qu'un repli massif et éclair. Les puristes l'on observé à l'entraînement du Team Tunisie. Les thèmes défensifs abordés par le staff sont le cadrage du porteur de balle via la notion de couverture défensive. Et, pendant ce temps, les attaquants travaillaient le jeu dans la latéralité, dans la largeur en technique analytique puis l'attaque rapide en supériorité numérique en passant par les côtés. Avec des consignes claires volet organisation, c'est en effet le porteur qui déclenche l'attaque rapide à son bon vouloir en sonnant la charge comme on dit via un déboulé ou une chevauchée.

Attaque placée et renversement

La Tunisie n'est pas un ogre sur la scène mondiale, mais c'est tout de même un outsider, un onze coriace et ambitieux que l'on gagnerait à surveiller comme le lait sur le feu.

Ce faisant, en Russie, face à des adversaires chevronnés et rompus au plus haut niveau (Belgique et surtout Angleterre), Maâloul a plus d'un joker dans son jeu et plus d'un tour dans son sac.

L'attaque placée en fait partie intégralement.

Et elle cadre avec les affinités et les qualités intrinsèques sous la main. Une série de passes, un renversement de jeu, un appui tantôt axial et tantôt latéral en soutien et le tour est joué.

L'adversaire est déséquilibré et cela crée des failles et des brèches pour s'y engouffrer. Ce faisant, pour y parvenir, Nabil Maâloul pourrait aligner un joker offensif qui devra évoluer dos au but et à une touche de balle. Bien sûr, lorsqu'on se retrouve devant une défense renforcée lors d'une attaque placée (ce serait peut-être le cas face au Panama), on est parfois obligé de changer de côté d'attaque, car l'étau peut se resserrer sur celui-ci.

Il faudra donc entraîner ses joueurs à renverser le jeu.

Cela peut se décliner sous différentes formes comme limiter le nombre de passes possibles dans une zone pour inciter à changer d'angle d'attaque. Nabil Maâloul compte bien jouer avec des appuis axiaux, latéraux et des soutiens. En clair, proposer des situations où il y a des appuis et des soutiens inattaquables va faciliter la conservation du ballon, favoriser les passes et permettre une alternance jeu axial et jeu latéral (renversement) pour déstabiliser à terme la défense adverse. Le match face à l'Angleterre approche à grands pas. Un bon départ nous assurera forcément un avantage conséquent dans la perspective de la suite, soit enchaîner face à la Belgique pour clore face au Panama. On dit souvent que la meilleure défense c'est l'attaque. En ce sens, la Tunisie doit faire preuve d'audace et de culot même ! Il faut attaquer les Harry Kane et consorts dès la récupération du ballon, sans hésiter ni tergiverser. Une attaque par définition est une offensive limitée dans le temps et l'espace. On ne doit donc pas hésiter et y aller franchement.

Un secret de polichinelle!

Si la Tunisie «contre» face aux Anglais, elle va forcément profiter du déséquilibre momentané et de la désorganisation de l'équipe adverse (causés par la gestion de la transition attaque-défense) pour faire progresser le ballon et exploiter les failles, en espérant que ce soit payant. Et pour toucher au but, il faudra forcément s'armer en conséquence, associer des intelligences individuelles au service d'un collectif qui doit être huilé.

Au-delà de la mise en place du plan de jeu, le onze tunisien qui ferait l'affaire est un secret de polichinelle.

Les joueurs qui seront «orchestrés» à partir du banc de touche par Nabil Maâloul sont Moez Hassan en tant que dernier rempart, Meriah-Ben Youssef dans l'axe, Bronn et Ali Maâloul sur les flancs, Skhiri, la sentinelle axiale, juste derrière Khaoui et le capitaine Ferjani Sassi, Badri et Sliti sur les couloirs et Fakhredinne Ben Youssef en pointe. Enfin, nous avancerons que le football étant un sport d'équipe, les questions de tactique et d'intelligence collective sont primordiales, indépendamment du choix des acteurs du jeu.

Le résultat d'un match ne dépend pas seulement de l'habileté des joueurs à manier le ballon, mais aussi des choix tactiques des deux équipes qui, suivant le dispositif, peuvent s'avérer décisifs.

Le positionnement des joueurs sur le terrain et la capacité à exécuter parfaitement des phases de jeu. Bref, l'aptitude des joueurs à pratiquer un football homogène et cohérent entrent pour une grande part dans les résultats. Messieurs, à vous de jouer !