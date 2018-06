Tunisie: Nabil Maâloul - « Capables d'aller en quart de finale »

L'équipe de Tunisie a donc été battue par l'Espagne à Krasnodar (0-1) dans les dernières minutes, à l'issue d'un match proprement disputé. Interrogé à la fin de la rencontre, le sélectionneur Nabil Maâloul a rendu hommage à ses joueurs : « Ce n'est pas facile de bloquer un adversaire de cette qualité. Notre équipe est privée de joueurs clés, ce qui n'est pas le cas de la Roja ».

« L'envie de bien faire »

« Le Mondial ? Après le rendement vu face aux Espagnols, nous ne pouvons qu'être confiants. Le deuxième tour ? Je pense que nous avons les moyens et l'envie de faire mieux et d'aller en quart de finale ».

« Rigueur de tous les instants »

« Maintenant, il ne faut pas trop se projeter et oublier que nous devons tout d'abord monter en puissance, en vélocité et en endurance de groupe. L'aspect tactique est bien entendu important. Mais il faut aussi monter en régime et atteindre un rythme de croisière qui cadre avec le très haut niveau international.

Bref, une rigueur de tous les instants est exigée ».

« Objectif ambitieux »

« Quand on joue un adversaire de ce calibre, l'on doit veiller sur certains tauliers adverses comme le lait sur le feu.

Le rythme de l'adversaire, sa complémentarité et son changement de module, tout cela doit être étudié avec minutie. Mes joueurs ont progressé dans la gestion du temps et de l'espace. Maîtriser le tempo, avancer ou décrocher le bloc-équipe, changer de zone-press, allier vivacité, célérité de mouvements et jeu posé quand il le faut. Je pense que quand on est soumis au révélateur de la Roja, l'on ne doit rien négliger 90' durant. Quand on croise le fer avec un ex-champion du monde et d'Europe, on doit être à son optimum physique, en osmose totale avec ses coéquipiers et confiant en ses moyens. C'est ce que l'on appelle le baptême du feu pour un outsider qui veut briller face à un mastodonte.

En clair, les miens sont motivés au plus haut point.

Le temps de la figuration sur la scène mondiale, c'est fini!

On y croit et à cœur vaillant... »