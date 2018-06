Tunisie: Habib Mejri (DTN du CSHL) - «Réalisme et efficacité»...

Face à l'Angleterre, ce sera très différent et stressant, ce sera un match physique et assez intense.

Nous devons être vigilants durant les 90' du match sans relâche, surtout que les Anglais seront toujours dangereux et efficaces. Certes, Nabil Maâloul a retenu les meilleurs joueurs du moment. Il doit préparer la tactique adéquate pour contrecarrer les manœuvres anglaises. A mon avis, tout se jouera face aux Anglais, on devra être bien dans la tête et dans les jambes, sans baisser le rythme.

Je vois aussi que l'ossature du onze national est déjà connue. A mon avis, Maâloul et Negguez sont toujours bien placés pour aider leur attaque. Les deux joueurs présentent un profil qui change la donne à trois niveaux : ils font reculer le bloc adverse, permettent aux centraux d'occuper la largeur et proposent des solutions de jeu aux milieux. Reste à savoir si Nabil Maâloul assumera leurs montées jusqu'au bout. Le milieu de terrain doit donc être compétitif dans la relance, surtout que dans le domaine de la récupération, Skhiri, Ben Amor et Sassi sont assez forts. En attaque, on a des joueurs très efficaces, à l'instar de Badri, Selliti, Khelifa, Khazri et Ben Youssef. Ce dernier a un double rôle : jouer en attaque et aider Nagguez dans le domaine défensif.

Bref, l'essentiel est que l'équipe de Tunisie soit prête pour ce Mondial pour représenter la Tunisie et donner une image positive de notre football».