Tunisie: A quelque chose près...

La rencontre amicale disputée par la sélection tunisienne face à l'Espagne a apporté son lot d'enseignements à quelques jours seulement de la phase finale de la Coupe du monde 2018.

Le sélectionneur national Nabil Maâloul devrait maintenant avoir une idée claire sur la formation qu'il alignera face à l'Angleterre le 18 juin. Dans les buts, Aymen Mathlouthi n'a pas convaincu avec quelques hésitations et une certaine responsabilité dans le but encaissé par les Tunisiens. Moez Hassen devrait ainsi être le gardien de but numéro 1, suivi par Farouk Ben Mustapha.

Dylan Bronn marque des points

En défense, la belle prestation de Dylan Bronn face à l'Espagne lui a certainement accordé du crédit auprès du staff technique.

En plus, avec un Ali Maâloul qui monte beaucoup, Nabil Maâloul fera sûrement le choix d'un autre latéral plus défensif qu'offensif, ce qui donne un avantage certain à Bronn par rapport à Hamdi Nagguez.

Dans l'axe de la défense, le duo composé de Syam Ben Youssef et Yassine Meriah semble bien parti pour être titulaire face à l'Angleterre, même si un gros travail reste à faire en relance, surtout du côté de Yassine Meriah, auteur samedi de quelques mauvaises passes qui auraient pu coûter très cher aux Tunisiens face à l'Espagne.

Khaoui en ferait les frais...

En milieu de terrain, le seul qui pourrait perdre sa place par rapport à la formation alignée face à l'Espagne est Seïfeddine Khaoui, qui n'a pas été convaincant. Il devrait être remplacé par Mohamed Amine Ben Amor. Ce dernier devrait accompagner Ferjani Sassi, Ellyes Skhiri et Anice Badri pour former un milieu de terrain à quatre. Ce faisant, Nabil Maâloul a innové en attaque en choisissant d'aligner Fakhreddine Ben Youssef sur le côté et de mettre Naïm Sliti comme attaquant, un choix qui a porté ses fruits avec de belles occasions pour les Tunisiens en première période.

Nabil Maâloul avait estimé que les qualités techniques de Sliti pourraient être beaucoup plus menaçantes pour la défense espagnole que la force de Fakhreddine Ben Youssef.

Avec le retour prévu de Wahbi Khazri, ce dispositif serait gardé, avec ce dernier qui sera en attaque, Naïm Sliti qui reculera d'un cran, et Anice Badri qui devrait être décalé vers le côté.

Il est clair maintenant que dès la préparation de sa liste des 23, Nabil Maâloul a choisi de ne pas jouer avec un attaquant franc dans son équipe, d'où les choix de ne pas faire appel à Hamdi Harbaoui et puis la non-convocation d'Ahmed Akaïchi. Ainsi, face à l'Angleterre, on devrait avoir une formation rentrante qui serait composée des éléments suivants : Moez Hassen, Dylan Bronn, Syam Ben Youssef, Yassine Meriah, Ali Maâloul, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Ellyes Skhiri, Anice Badri, Naïm Sliti et Wahbi Khazri.