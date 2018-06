Tunisie: Youssef zouaoui, directeur technique national - «Le coach national, seul maître à bord»

Face au Portugal et à la Turquie, l'ossature de base s'est nettement dessinée et l'on ne reviendra plus en arrière pour le peu de temps qui reste aux derniers réglages à apporter.

Et pour ce qui est de la formation à aligner devant l'Angleterre, personne ne sera mieux placé que Nabil Maâloul pour le choix des joueurs dont le profil correspond le mieux devant notre premier adversaire officiel.

Nabil ne s'est jamais arrêté d'analyser le jeu et les dispositions de notre premier interlocuteur, et ce, par le biais du visionnage des matches joués par l'Angleterre. Avec tous les membres du staff technique et les joueurs, tout a été passé au peigne fin afin d'être très bien informés sur les moindres détails à propos de leurs vis-à-vis directs ou sur l'ensemble du système de jeu anglais.

Bien évidemment, ce n'est qu'après le dernier match-test (joué samedi dernier contre l'Espagne) que Nabil Maâloul a arrêté de se torturer les méninges quant à l'équipe type qui jouera contre l'Angleterre.

A mon sens, ce qui intéresse beaucoup plus que le onze exact qui jouera contre les Anglais, c'est le rôle de chaque maillon de la chaîne qui doit être assumé brillamment afin que la cohésion, déjà ancrée après les matches amicaux, soit au rendez-vous lors de notre première sortie officielle dans une semaine.

Mais quelle que soit l'équipe à présenter par Maâloul le jour «J», elle bénéficiera de notre totale confiance du gardien de but jusqu'aux éventuels remplaçants».

A la fin de l'entretien, Youssef Zouaoui s'est abstenu de proposer son équipe type. Mais à travers ses propos et ses analyses, on pourrait quand même dire qu'à l'intérieur de lui-même, il penserait a priori au onze rentrant suivant face à l'Angleterre : Moez Hassen, Hamdi Nagguez, Ali Maâloul, Syam Ben Youssef, Dylan Bronn, Aymen Ben Amor, Ferjani Sassi, Anis Badri, Naïm Sliti, Wahbi Khazri et Seïfeddine Khaoui.