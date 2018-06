C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. On est arrivé à un stade où on est capable de rivaliser avec les meilleurs, à condition de réussir l'équation équilibre-audace et surtout de croire en nos moyens. Nos joueurs doivent bien savoir qu'ils auront l'occasion de marquer l'histoire de notre football et qu'ils doivent se faire intensément plaisir et saisir réellement l'importance de jouer une Coupe du monde où tous les yeux des férus du ballon rond seront braqués sur eux. On a vraiment des certitudes et des atouts à faire valoir, l'espace d'un match. Il faut y croire...

Pour revenir au match d'ouverture face à l'Angleterre, je pense que Nabil Maâloul alignera à deux ou trois éléments près la formation qui a montré un visage rassurant face à l'Espagne, avec notamment le maintien de Balbouli dans les bois, car je pense que ce dernier reste le meilleur à son poste avec son expérience, son leadership, son influence sur ses coéquipiers et son charisme. Il n'a vraiment pas de cadeau à recevoir de quiconque. Sur le flanc droit de la défense, j'opterai pour Bronn défensivement plus costaud que Negguez surtout en présence du tandem dangereux Sterling-Kane. A gauche, tout naturellement Ali Maâloul est solide au poste.

Quant à l'axe de la défense, Meriah et B. Youssef formeront le tandem idéal. Au niveau de la ligne médiane, Sekhiri en tant que sentinelle, B. Amor et Sassi devant le sociétaire de Montpellier. L'animation offensive sur les couloirs devrait être confiée à Sliti et Badri, deux éléments en excellente forme en ce moment et qui seront fortement utiles par leur vista, leurs permutations et leur percussion. Le poste d'attaquant de pointe devra être confié à Khazri s'il est en pleine possession de ses moyens physiques.

Une chose est certaine, il y a vraiment un bon coup à jouer face aux Anglais, je le sens... !

Formation : Balbouli, Bronn, Maâloul, Meriah, B. Youssef, Sekhiri, B. Amor, Sassi, Badri, Sliti et Khazri.