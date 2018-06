Tunisie: Un troisième milieu se prépare

Ce projet qui semble actuellement à l'étude porte sur un système scolaire à « séance unique ». L'élève va à l'école le matin et l'après-midi sera consacré à différentes activités.

Pour faire de la Tunisie une nation sportive il n'y a pas mieux. D'ailleurs, il est totalement restrictif de considérer que seul le sport bénéficiera de cette nouvelle réforme si elle voyait le jour. En effet toutes les autres activités culturelles et artistiques profiteront de cet aménagement horaire et nous pourrions non pas seulement compter sur des sportifs et sportives de qualité mais aussi sur de futurs bons artistes, scénaristes, hommes et femmes de théâtre, musiciens, etc.

Reste que pour atteindre ces objectifs éducatifs et formatifs il faudrait que nous soyons bien préparés au niveau de l'encadrement et de l'infrastructure. Indépendamment de cet aspect primordial, il faudrait aussi que notre système social soit parfaitement adapté, qu'il y ait des moyens de communications crédibles et sérieux, du matériel et des équipements disponibles et à la portée des citoyens et surtout une perméabilité à toutes ces nouveautés pédagogiques où le rôle des parents égale sinon dépasse celui du personnel d'encadrement.

A quoi servirait-il de libérer des enfants toute une après-midi si c'est pour les voir vadrouiller dans les rues, s'adonner à des jeux dangereux, regarder des programmes télévisuels abrutissants, devenir à terme des proies faciles pour des gens malintentionnés ?

En l'état actuel des choses, nous manquons de terrains, plutôt d'installations de proximité légères, peu coûteuses et fonctionnelles, de personnel d'encadrement (il en existe et de bonne qualité mais au chômage), les parents, dont la majorité travaille, rentrent à leurs domiciles plus ou moins tard.

Cela suppose qu'avant « d'étudier » ce projet sur le plan pédagogique il faudrait que nous soyons prêts au niveau de notre organisation sociale. De toutes les manières, il ne faudrait pas en faire une montagne. Toutes les grandes nations de ce monde ont adopté ces semaines à cinq jours, allégé les programmes et laissé les après-midi pour des activités sportives et culturelles. Nous n'allons pas réinventer la roue, mais nous devons prendre des précautions et tout préparer en amont avant de foncer dans cette direction.

Nous aurons dès lors tout à gagner.