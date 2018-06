La formule choisie par Nabil Maâloul est le 4-3-3 avec Skhiri comme joueur sentinelle. L'entrejeu est à compléter par Sliti, Sassi et Ben Amor. En attaque, je suis pour Badri, l'attaquant le plus dangereux sur le couloir gauche, et Fakhreddine Ben Youssef sur le couloir opposé. Wahbi Khazri complétera le onze type au poste d'avant-centre. Sur le plan offensif, nous devons opter pour le jeu court et en mouvement. Pour les solutions de rechange, Saber Khélifa et Ghailane Chaâlali.

Pour cela, il faut être attentif en assurant la couverture en permanence dans l'axe central de la défense, tout en étant vigilant sur les balles arrêtées. Et pour faire face au jeu de tête des Anglais, j'opte pour des défenseurs axiaux de grand gabarit. Mes choix sont portés sur le duo Yassine Meriah-Syam Ben Youssef pour occuper l'axe, Nagguez et Maâloul comme latéraux.

Toutefois, il ne faut pas céder des espaces contre les Anglais parce qu'ils sont rapides sur les contres. Une bonne organisation défensive s'impose notamment au niveau du placement et du replacement sur le terrain. Il faut être vigilant face à leur attaquant Harry Kane. A surveiller de près aussi le latéral gauche de Manchester United, Ashley Young, un joueur dangereux, bon dribbleur et clairvoyant.

