Tunisie: Khazri a récupéré 85% de ses capacités

L'entraîneur de l'équipe nationale espagnole, Julen Lopetegui, a déclaré lors d'une récente conférence de presse que le choix d'affronter la Tunisie en dernier match amical avant le Mondial n'était pas arbitraire mais un choix étudié. Il a ajouté que l'équipe nationale tunisienne était une bonne équipe et l'équipe espagnole tirera profit de ce match amical. Il a souligné que le défenseur Carvajal a atteint la moitié du traitement et ne sera prêt que pour la 2e rencontre du 1er tour du Mondial.

Le feu follet latéral volant de la Tunisie a affirmé en marge du test grandeur nature face à l'Espagne que sa sortie a été dictée pour des raisons tactiques. Il a aussi insisté sur la montée en puissance de l'équipe, l'application, le sérieux et la rigueur de tous les instants. Le détonateur d'Al Ahly du Caire a finalement conclu que la Tunisie est sur les bons rails, sur une courbe ascendante comme on dit: «Il faut s'armer de confiance et d'humilité face à l'Angleterre. On y croit».

