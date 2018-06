Algérie: Electricité /Gaz - Aucune révision des tarifs à l'ordre du jour

- Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar a donné, dimanche soir, le coup… Plus »

Dans cette optique, le ministre de l'Energie a évoqué la possibilité de créer des spécialités universitaires dans le domaine de l'électricité et du gaz, outre les énergies renouvelables, et ce afin de fournir des cadres spécialisés dans ce domaine vital.

A ce titre, le ministre a fait état de l'ouverture prochaine la voie au secteur privé pour l'investissement dans le domaine de l'installation des kits GPL, et ce au vu de la forte pression enregistrée au niveau des différentes unités relevant de la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal).

"L'augmentation de la tarification de l'électricité et du gaz n'est pas à l'ordre du jour pour le moment du moins", a déclaré à la presse le ministre en marge de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, affirmant cependant que sa révision à l'avenir est "inévitable" étant donné que le coût de production est supérieur au prix payé par le citoyen.

- Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a rassuré, dimanche à Blida, les clients de la Société de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) concernant la tarification de l'électricité et du gaz, dont il a écarté toute augmentation à l'heure actuelle "même si le coût de sa production est supérieur à la tarification payée".

