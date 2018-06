Algérie: « Les efforts de l'Etat en matière de logement se concrétisent »

-Le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaalane a affirmé dans la nuit de dimanche à lundi à Annaba que "les efforts de l'Etat en matière de logement se concrétisent à travers le saut qualitatif réalisé à Annaba".

Au cours d'une cérémonie de remise de 577 clés de logements publics locatifs (LPL) à leurs bénéficiaires au pôle urbain Kalitoussa dans la commune de Berrahal, M. Zaalane a précisé que ce saut qualitatif se traduit par l'amélioration de la qualité de vie des milliers de familles dans les agglomérations urbaines et rurales et l'éradication de l'habitat précaire qui enlaidit la Coquette.

Il a dans ce sens ajouté que la crise de logement et le phénomène de l'habitat précaire sont aujourd'hui "un passé lointain" grâce au programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui a consacré à la problématique du logement "un traitement spécial et des différents programmes qui ont permis de répondre aux préoccupations des familles algériennes en la matière dans les villes et les villages".

Le ministre a félicité les bénéficiaires de logements et les autorités locales pour les efforts déployés dans la concrétisation des programmes inscrits rappelant que la vaste opération d'attribution de logement lancée au profit de plus 55 000 familles à la veille de l'Aïd et les réalisation de l'Etat en matière de logement avec ses dimensions sociales demeurent dans la grandes réalisation de l'Algérie.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, accompagné du wali Mohamed Salamani a remis des clés de logements aux bénéficiaires au pôle urbain Kalitoussa, dans une cérémonie symbolique tenue en plein air en présence d'un grand nombre de citoyens.

Ce quota de logements publics locatifs englobe 200 unités implantées à Triaiate et 377 autres segments similaires dans la pôle urbain Kalitoussa dans la commune de Berrahal.