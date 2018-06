Algérie: Marchandise algérienne refoulée à l'exportation - Nécessité de connaître les détails de l'affaire

- Le ministre du Commerce, Said Djellab, a indiqué dimanche à Alger avoir instruit ses services de collecter toutes les informations nécessaires sur l'affaire du "refoulement de la marchandise algérienne récemment exportée" et d'en connaître les détails et les circonstances.

"Concernant cette affaire, j'ai ordonné aux services du ministère du Commerce de collecter les informations nécessaires concernant l'exportateur et de définir les causes du refoulement de la marchandise", a déclaré le ministre à la presse à l'issue d'une séance d'audition devant la Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux mesures contenues dans le projet de loi de finances complémentaire 2018 (PLFC2018).

Des informations ont été relayées récemment au sujet du refoulement de la marchandise algérienne exportée vers la Russie et le Canada, en l'occurrence pommes de terre, tomates et dattes.

De petites opérations de refoulement peuvent se produire. Cependant, l'exportateur doit être au courant de toutes les procédures exigées dans le cadre d'une opération d'exportation y compris les exigences du marché vers lequel il souhaiterait exporter sa marchandise", a expliqué le ministre.

A ce propos, il a souligné que la stratégie nationale des exportations, en cours de préparation, prévoit plusieurs solutions aux problèmes relatifs à l'accompagnement des exportateurs.

Conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lors des assises nationales de l'agriculture, le ministre du commerce conduira un groupe de travail chargé de la vulgarisation et de l'exportation des fruits et légumes et dont la vision sera introduite dans la stratégie nationale des exportations, a-t-il ajouté.

"Dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie qui a connu jusqu'à présent l'organisation de trois consultations, une quatrième consultation est prévue le 25 juin en cours pour parvenir à une vision globale sur le développement des exportations hors hydrocarbures au mois de juillet qui sera suivie de l'élaboration d'une feuille de route pour la diversification des exportations", a fait savoir M. Djellab.

Il a rappelé en outre que "huit secteurs concernés ont été définis dont l'agriculture en attendant le lancement d'un plan quinquennal pour le développement des exportations en octobre prochain.

Par ailleurs, le ministre a révélé l'exportation dimanche d'une grande quantité de pomme de terre vers les Emirats arabes unis sans donner des détails supplémentaires.

Par ailleurs, M. Djellab a fait savoir que le dossier relatif à l'organisation du marché et à la distribution sera ouvert après l'Aïd El Fitr, suivi d'un large dialogue avec les élus et les associations durant septembre prochain.