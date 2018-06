Ghana/Mali: CAN des Dames "Ghana 2018" - Les Éléphantes n'ont pu réaliser l'exploit à Bamako

Les joueuses du sélectionneur Mohamed Saloum Coulibaly tiennent leur ticket et une revanche. Pour rappel, en février dernier les Aigles Dames avaient plié l'échine devant les Éléphantes de Côte d'Ivoire, en demi-finale de la coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines (Ufoa)-B (0-2). Trois mois après cet échec, Lala Dicko, Hawa Tangara et autres Kadidia Témé retrouvent le sourire.

Malgré leur détermination, Fatou Coulibaly et les Éléphantes qui ont réussi à accrocher les Aigles Dames (0-0) ce dimanche 10 juin 2018, au stade Mamadou Konaté de Bamako, ne seront pas présentes à la 11e édition de la Can féminine qui aura lieu du 17 novembre au 1er décembre 2018 au Ghana voisin.

Le choc entre Maliennes et Ivoiriennes en match comptant pour le deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Can des Dames «Ghana 2018» a tourné à l'avantage des Aigles Dames.

