Cote d'Ivoire: Les membres des instances du PDCI de la Région du Bélier « demandent au Bureau politique de donner force à la signature de Bédié »

Les membres des instances du Pdci-Rda de la Région du Bélier et du District Autonome de Yamoussoukro se sont prononcés, le 9 juin 2018, à Yamoussoukro, sur plusieurs sujets. Il s'agit entre autres de l'analyse de l'accord politique signé par les présidents Bédié et Alassane Ouattara, le recensement électoral, les préparatifs pour les élections locales.

Dans une déclaration rendue publique, dont Fratamt.info a exploité, ils ont dans une déclaration, demandé au « Bureau politique de donner force à la signature du président Henri Konan Bédié en endossant sans réserve l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) signé le 12 avril 2018 et tous les actes subséquents ». Le Pdci, sauf changement de dernières minutes, faut-il le rappeler, tient un Bureau politique, le 17 juin 2018.

Après avoir renouvelé leur soutien total et indéfectible attachement au président du parti, les membres des instances du Pdci de la Région du Bélier et du District Autonome de Yamoussoukro ont affirmé leur « pleine et entière confiance » au président Bédié. Et cela, « pour mener à bien dans l'intérêt du parti et de la paix, toutes réflexions et prendre tout engagement en ce qui concerne la création du Rhdp, parti unifié.

Cette rencontre, faut-il le préciser, était à l'initiative des Vice-présidents, Jeannot Ahoussou-Kouadio, Lambert Kouassi Konan, Allah Kouadio Rémi, des secrétaires exécutifs Raymonde Goudou Coffie et N'Dri Kouadio Pierre Narcisse et des membres des instances (Bureau politique, délégués départementaux et communaux, grand conseil régional, secrétaires généraux des sections, les bureaux de l'Ufpdci et Jpdci).

Après les interventions des vice-présidents Lambert Kouassi Konan et Jeannot Ahoussou-Kouadio plantent le décor, il s'en est suivi un « débat franc et courtois entre les membres des instances du parti.

S'agissant du recensement électoral, les membres des instances ont appelé à une forte mobilisation des militants et des populations pour le succès de l'opération d'enrôlement sur le listing électoral pour les victoires futures du Pdci-Rda.

En ce qui concerne les préparatifs pour les élections locales à venir (communes et conseil régional), ils ont décidé de créer un comité électoral présidé par le Vice-président Lambert Kouassi Konan.