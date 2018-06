Tunisie: Taoufik Ben Othman (ancien entraîneur national ) - «Le temps, c'est de l'espace !»

La possession du ballon, la possession du ballon adverse, le changement de possession.

La tactique prônée par Nabil Mâaloul doit impliquer une alternative claire, indépendamment de la longueur des séquences de jeu et la variété des situations d'enchaînements offensifs et défensifs. Bien entendu, cela ne fait aucun doute que le staff a pris en compte l'évolution tactique des Britanniques en ce sens.Empiriquement, les Anglais sont individualistes quelque peu. Le fameux «kick & rush» était la panacée avec des compétiteurs qui se ruent vers le but ballon au pied, en enchaînant les dribbles, selon le schéma de jeu abordé ci-haut. Bref, ils s'évertuaient à balancer le ballon devant et courir après !

L'efficacité du geste, l'évolution des règles et l'amélioration continue de la qualité des ballons et des terrains ont, certes, globalement contribué à transformer le football en jeu de passes des coéquipiers de Harry Kane, mais, cependant, la maturité tactique et le métier aidant, leur jeu est devenu compact via un bloc mobile qui ne laisse rien transpirer. Il faudra s'y adapter et trouver les clés du jeu, le remède pour déverrouiller la citadelle anglaise. Maintenant, la sélection anglaise a une tactique basée sur les permutations pendant le jeu et un marquage de zone via une zone press qui change au gré de l'implication des joueurs et du comportement de l'adversaire».

«Le dépassement du rôle chez les Anglais»

Aussi, on note comme entrevu lors des matches de l'Angleterre, qu'en reculant tantôt, la pointe propose un point d'appui à ses deux milieux offensifs, qui peuvent monter à sa place et entraîner un surnombre. En ce sens, ils prônent un certain dépassement du rôle. Ce principe novateur favorise le passage à l'attaque à outrance avec quatre avants, un positionnement audacieux, mais risqué.

Or, au Mondial, quand on prend des risques, l'on s'expose aussi au retour de manivelle. C'est pour cela que les adeptes de cette antithèse, les fidèles du «verrou» et du béton, sorte de forteresse imprenable, ont souvent eu gain de cause par effet de sape et de quadrillage. Bref, il faut s'adapter et gageons que Mâaloul saura redoubler de vista pour ne rien négliger à terme.

Vous savez, la culture tactique du compétiteur tunisien diffère de celle de son alter ego anglais. Cependant, il y a des constantes et des évolutions qui ont fait que les styles se ressemblent par moments. L'accent mis sur la polyvalence et le resserrement des lignes de joueurs. Le bloc-équipe, la réduction des espaces, une animation défensive qui tend à s'uniformiser autour de fondamentaux invariables, la participation des dix joueurs de champ, le replacement, le pressing raisonné des attaquants, la défense en zone et en ligne. Les préceptes de l'animation moderne via une créativité avec ou sans meneur de jeu axial. Tout cela fait partie des différentes panoplies du jeu à degré variable il va sans dire».

«L'importance de la phase de transition»

«En football, le temps de latence qui suit la perte du ballon jusqu'au replacement défensif est un temps précieux pour l'équipe qui récupère le ballon et qui va déclencher le contre.

Oui, le temps, c'est de l'espace ! D'où l'importance de la concentration, de la rapidité d'adaptation et des choix tactiques tant sur le plan offensif que défensif. Indépendamment du casse-tête de distribution des postes et des rôles, ainsi que des stratégies à mettre en place, le Team national doit proposer une variété d'expression tant sur le plan défensif qu'offensif.

Ce qui nécessite une grande adaptabilité de la part des joueurs. Forcément, au-delà du résultat et du but à atteindre, l'équipe doit aussi proposer un jeu attrayant. C'est important !

La sélection du Mondial argentin n'a pas atteint son but de qualification au second tour. Pourtant, on parle encore de cette épopée avec des yeux écarquillés !

Pour conclure, je pense qu'avec le tandem Moez Hassen-Farouk Ben Mustapha, nos cages sont verrouillées. Quant au duo Meriah-Ben Youssef, il est assez nanti pour blinder notre axe défensif, aux côtés de deux latéraux talentueux que sont Bronn et Ali Mâaloul. Bien sûr, un joueur, tel que Haddadi, peut aussi faire l'affaire sur le flanc. Au milieu, Sekhiri est incontournable au ratissage.

Khaoui et Ferjani Sassi sont, quant à eux, des valeurs sûres, des techniciens purs qui peuvent changer le cours d'un match par un coup de reins ou une accélération suivie d'une inspiration payante. Enfin, sur le front, Badri a gagné depuis quelque temps déjà ses galons de taulier, alors que Sliti est devenu un cadre inamovible. Pour clore ce tour d'horizon du onze idéal, Fakhreddine Ben Youssef fera l'affaire en pointe, vu ses qualités d'avant opportuniste qui sait se placer là où il faut. Reste maintenant à trouver le meilleur placement pour la dynamo du groupe, Wahbi Khazri, alors que dans le même temps, des jokers de qualité, à l'instar de Saber Khelifa et Bassem Srarfi, peuvent apporter ce supplément d'âme recherché en cours de jeu.

A cœur vaillant, on y croit » !