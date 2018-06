Tunisie: Des ambitions légitimes

Aussi, a-t-il décidé d'enrôler un entraîneur au long cours, capable de métamorphoser la manière de jouer de l'équipe et lui procurer les moyens de sauvegarder ses chances dans chacune de ces épreuves.

Il s'agit du Néerlandais Ruud Krol, qui avait eu auparavant à prendre en main les destinées techniques du club et le conduire vers les podiums. Ce fut au cours de la saison 2012-2013 lorsqu'il a conduit ses ex-protégés vers les titres du championnat et de la coupe de la CAF.

Saura-t-il cette fois rééditer ses exploits ? Tout dépendra, selon lui, des potentialités intrinsèques dont ses nouveaux protégés pourraient disposer. Et, elles ne sont pas pour le moment au niveau de l'attente.

Aussi, a-t-il opposé son veto contre les départs annoncés de certains éléments considérés comme des piliers de l'équipe, à l'instar du Nigérian Kingsley Sokary, de l'avant Alaâ Marzouki et des deux Ivoiriens Serge Aca et Chris Kouakou qui faisaient partie de l'effectif de l'exercice écoulé.

Des renforts ont été aussi opérés comme le Tuniso-Japonais, Alain Salmani, âgé de 20 ans et qui faisait partie de la section des jeunes du club français de Paris Saint-Germain l'an dernier.

D'autres jeunes, comme Mohamed Ali Trabelsi, prêté l'an dernier à l'USBen Guerdane, et Aymen Dahmène, un gardien de but de l'équipe de l'élite du club et aussi de la sélection olympique ont été retenus parmi l'effectif des seniors.

Vœux pieux

L'objectif de Krol, c'est de disposer d'un ensemble ambitieux et bien armé techniquement et physiquement pour reconstituer une équipe compétitive...

Les entraînements seront menés avec beaucoup de soucis de bien faire et de ponctualité à Sfax d'abord, puis à Tabarka à partir de lundi prochain, dans le cadre d'un stage bloqué de dix jours, avant de s'envoler vers Oman pour participer à un tournoi amical qui aura lieu au cours du mois de juillet. Un autre tournoi panarabe est en vue, celui de la ville d'Abha en Arabie Saoudite et qui devrait procurer à l'entraîneur l'occasion de mettre les dernières retouches à son onze avant l'échéance du 8 août prochain, date fixée pour le match du premier tour des éliminatoires de l'épreuve de la Coupe arabe des clubs et qui l'opposera à l'équipe irakienne du Pétrole, sur son terrain à la ville d'Ibril.

Ce sera le coup d'envoi d'une série d'échéances, aussi importantes les unes que les autres...

Des solutions adéquates

Krol en est bien conscient. Il aura toutefois à trouver des suppléants plausibles à un bon nombre de joueurs annoncés comme partants, à l'instar du gardien titulaire Rami Jridi, des défenseurs axiaux Yacine Meriah et Mahmoud Ben Salah, du demi Maher Hannachi et de l'avant Waliou N'doye...