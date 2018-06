Tunisie: Médailles en vue !

L'haltérophilie tunisienne sera représentée à Tarragone par 11 halthérophiles, à savoir Fawzi Kraidi ( 62 kg); Amine Bouhajba (62 kg) ,Karem Ben Henia (69kg),Sofiane Khélaifia (77 kg );Ramzi Bahloul ( 85 kg ) ,Amine Bacha ( 105 kg );Zohra Chihi ( 48 kg ) ,Nouha Landoulsi (58 kg ) ,Yosra Laâbidi (58 kg ) ,Ghofrane Belkhir (63 kg ) et Ghada Hassine ( 63 kg ). « L'équipe masculine est actuellement à Monastir et celle des féminines à Hammamet. Elles effectuent le dernier stage avant de se rendre en Espagne. Auparavant et au cours des championnats d'Afrique, les deux équipes ont réalisé de très bons résultats prouvant que la préparation effectuée au début de la saison a été bénéfique» , nous a confié le directeur technique national de la Fédération tunisienne d'haltérophilie, Ridha Yahia, et de poursuivre : « Nos chances à Tarragone sont très sérieuses. Pas moins de 7 haltérophiles pourraient monter sur le podium. Il s'agit de Karem Ben Henia,Fawzi Kraidi,Ramzi Bahloul,Amine Bacha ,Nouha Landoulsi,Ghada Hassine ;Ghofrane Belkhir et probablement Yosra Laâbidi.

Escrime : Inès Boubakri et Azza porte-drapeaux

Très contente de la bonne organisation du Mondial et du Championnat africain ainsi que des résultats réalisés au cours de ces deux joutes, Mme Zeïda Doghri, présidente de la Fédération tunisienne d'escrime, a précisé que vu que le concours du sabre n'est pas programmé aux Jeux méditerranéens de Tarragone, seules les spécialistes de l'épée seront présentes lors de cette joute. Inès Boubakeri, Azza Besbès et probablement Sarra Besbès, si cette dernière se rétablit après une blessure contractée lors des dernières manifestations organisées à Tunis : « Après une éclipse de huit années, la Fédération tunisienne d'escrime, bien qu'elle soit au début de son mandat, a réussi à convaincre les autorités internationales pour que notre pays abrite de grandes manifestations, à savoir le Championnat du monde suivi du Championnat d'Afrique. Nous avons réussi notre pari avec la présence d'un grand nombre de pays. Nos meilleurs éléments se sont illustrés et l'organisation nous a valu des éloges de la part des grands responsables internationaux», nous a confié la présidente de la Fédération tunisienne d'escrime qui a ajouté que nos représentantes à Tarragona auront des chances de glaner des médailles même si le niveau technique est très élevé en présence d'un nombre record de participantes expérimentées en provenance de France et particulièrement d'Italie.

Tir : Ah si Cherni aurait un nouvel équipement

Deux tireurs ont été sélectionnés pour prendre part aux Jeux de Tarragone. Il s'agit de Sabeur Ben Brahim (tir à l'arc) et Olfa Cherni (pistolet) : « C'est grâce à leurs résultats à l'échelle internationale que Cherni et Ben Brahim ont été retenus pour participer à cette joute méditerranéenne. Olfa Cherni s'est bien comportée au Championnat du monde malgré qu'elle ne possède pas un équipement adéquat. La Fédération n'a pas le droit de lui acheter un nouvel équipement plus modéré en raison d'un ancien article qui régit la possession des armes en Tunisie datant de 1969. Je suis certain que si elle aurait d'ici les jeux un nouvel équipement, elle aspirera à une médaille. Quant à Sabeur Ben Kalifa qui s'est bien classé aux derniers Jeux Islamiques, sa prestation à Tarragone dépendra du tirage au sort. Il possède une bonne technique qui lui permettra d'aller loin», a confié Tarek Fakhfekh, vice-président de la Fédération tunisienne de tir.

Aviron : Taieb et Krimi sur le podium

L'aviron tunisien sera représenté aux Jeux de Tarragone par trois rameurs à savoir Mohamed Taieb (skiff poids léger ) Ghaith Kadri ,Mohamed Momen Mejri (double skiff poids léger ) et une rameuse en l'occurrence Khédija Krimi ( skiff poids léger ) : « Mohamed Taieb est toujours en Allemagne. Il s'entraîne régulièrement au sein de son club et il participe à des meetings d'un haut niveau. Il sera fin prêt. Quant à Khédija Krimi, elle est en Italie jusqu'au 13 de ce mois, puis elle se rendra en Grèce afin de poursuivre sa préparation au Centre olympique d'Athènes où les Kadri et Mejri la rejoindront après avoir passé le concours du bac. Ils se rendront de là directement en Espagne le 24 courant. Ils seront tous bien préparés pour réaliser de bons résultats. Mohamed Taieb et Khédija Krimi sont médaillables. Kadri et Mejri pourraient aspirer à un bon classement à l'épreuve du double. Ils sont encore novices mais ils ont du potentiel», nous a confié Fayçal Soula, directeur technique national de la Fédération tunisienne d'aviron.

Canoe-kayak : être finaliste

L'équipe nationale de canoë-kayak, qui prendra part aux Jeux de Tarragone, sera composée de Mohamed Ali M'rabet, Yacine Mekki et Khawla Sassi : « C'est grâce à une subvention de la part du Comité Méditerranéen Olympique que nos sélectionnés effectuent un stage de préparation au Centre olympique de la capitale polonaise de Varsovie qui se poursuivra jusqu'au 20 du mois courant. En outre, Mohamed Ali M'rabet a pris part au meeting international Bologne-sur-mer en France et il a réalisé de bonnes performances. Il pourra aspirer à une médaille surtout à l'épreuve du double en compagnie du jeune Yacine Mekki. », a précisé Mohsen Takrouni, président de la Fédération tunisienne de canoe-kayak.