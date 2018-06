Tunisie: Un panorama de chants tirés du répertoire du malouf tunisien

Après la soirée de La Rachidia suivie du spectacle «Maloufjiya» de Testour le 6 juin, la soirée d'hier a offert un panorama de chants tirés du répertoire du malouf tunisien soigneusement sauvegardé par les musiciens de la ville de Soliman dont un grand nombre de ses habitants a fait spécialement le déplacement à la Cité de la culture pour assister à ce spectacle où se produisent leurs enfants.

Composée de 9 musiciens et d'une chorale de 13 enfants, et dirigée par le maestro Mourad Toumi, cette troupe a transporté le public à travers les plus beaux morceaux de notre répertoire musical traditionnel où le malouf occupe une place importante. Avec sa tenue traditionnelle, la chorale d'enfants de Soliman a enchanté le public par des titres célèbres du malouf tunisien à l'instar de «Alif Ya Soltan», «Ala Ya Moudir Errah», «Ya chouchana», «Ya Hamed Ya khouya» et tant d'autres encore qui ont enchanté l'assistance.

Ce fut ensuite une invitation à un autre voyage à travers les merveilles de notre héritage musical chargé d'éternelles avec un florilège de chansons inoubliables dont la célèbre «Zouz Sbaya» qui a fait vibrer toute la salle par la haute performance vocale et la rigueur de ces enfants doués.

La dernière partie de ce spectacle a été consacrée au répertoire de la chanson humoristique tunisienne avec un cocktail de chansons de Mohamed Jarrari et Mohamed Jamoussi qui étaient très proches et ont même collaboré ensemble dans plusieurs créations musicales. La troupe a interprété les célèbres chansons de Jarrari «Qasm Alalla Mel Karrita», «Zarda Zarda Bel Couscous» et d'autres de Jamoussi à l'instar de «Kahwaji».