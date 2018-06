Tunisie: Une défaite au goût d'une victoire

La énième preuve à ce qu'on avance vient d'être fournie à l'occasion du dernier match-test de notre onze national face à l'Espagne à Krasnodar en Russie où malgré la petite défaite (0-1), les nôtres ont émerveillé tous les spécialistes, dont notamment les médias espagnols. Ces derniers ont largement mis en évidence les qualités footballistiques et mentales de nos joueurs qui sont parvenus à porter la dragée haute à la «Roja», une équipe encore majoritairement composée des artisans de son triomphe historique en Coupe du monde 2010. Et là l'on parle bien sûr des Ramos, Piqué, Iniesta, Alba, Busquets, Silva, Diego Costa et consorts qui étaient tous mobilisés avant-hier pour affronter notre équipe nationale pour le compte de l'ultime match de préparation des deux sélections. Y a-t-il meilleures conditions et plus dure épreuve pour nous fixer clairement sur la valeur de notre équipe nationale à une semaine de son match d'ouverture contre l'Angleterre ?

Maturité tactique

L'Espagne, qui a préservé son ossature championne du monde de l'avant-dernière édition, est connue pour être la meilleure équipe du monde en matière de possession de la balle. Cette grande qualité, elle l'a tient de ses deux monstres sacrés : le Real Madrid et le FC Barcelone qui maîtrisent l'art de presser leur adversaire comme un citron tout au long du match jusqu'à ce qu'il craque et finisse par commettre des fautes fatales. Avant-hier, l'Espagne n'a pas dérogé à ses règles de jeu. Elle a certes dominé les débats et essayé d'acculer notre équipe nationale dans ses derniers retranchements, mais ce n'était guère aussi positif que l'espéraient les camarades de Sergio Ramos qui ne sont parvenus à trouver la faille qu'une seule petite fois dans la défense tunisienne. Ce fut sur une faute individuelle à quelques minutes du coup de sifflet final (84') alors que l'on s'acheminait dare-dare vers un score de parité très honorable pour la Tunisie mais trop blâmable pour l'Espagne que plusieurs spécialistes prédestinent à faire une grande coupe du monde cette fois-ci encore.

Du coup, donner la réplique à une équipe aussi rodée et aussi rompue au top niveau mondial est déjà un grand mérite en soi. Comment Nabil Maâloul a-t-il réussi non seulement à éviter d'encaisser des buts mais aussi à menacer offensivement plus d'une fois? Eh bien c'est désormais ça le nouveau look déjà bien dessiné de notre équipe nationale. On avait quelques appréhensions en ce qui concerne la défense tunisienne qui présentait des défaillances parfois inquiétantes avant cette dernière sortie. Mais comme par enchantement, tous les maux de la défense ou presque ont disparu sauf sur l'unique action ayant ramené le but espagnol. D'ailleurs, ce fut suite à un exploit technique individuel du redoutable attaquant Diego Costa qui a souvent fait des misères aux clubs les plus huppés d'Espagne et d'Europe.

Dans ce match plein d'enseignements, notre équipe nationale a réussi sur le plan de la récupération et de la couverture grâce au dispositif des rideaux devenu l'une des armes de prédilection de Nabil Maâloul.

Les Espagnols avaient presque tourné en rond durant toute la rencontre en voyant toutes leurs tentatives d'attaque s'évanouir avant d'être achevées comme ils l'envisageaient. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'à l'exception du but, ils n'ont jamais vraiment inquiété Aymen Balbouli. Et c'est formidable et de bon augure pour nos deux grands rendez-vous face à l'Angleterre et la Belgique.

Pas besoin de stars !

Ce qui peut émerveiller également chez cette équipe qui a croisé le fer avec l'Espagne, le Portugal, le Costa Rica, la Turquie et l'Iran, c'est qu'elle dispose d'un mental de fer et d'un vrai esprit de guerrier qui nous met déjà en confiance. Malgré le jeûne et les carences vitaminiques qu'il provoque chez les sportifs, nos joueurs ont démontré qu'ils sont prêts à tous les défis et au spectaculaire surpassement de soi.

Mais ce qui est plus éloquent que toute autre qualité chez notre équipe nationale, c'est, sans aucun doute, le fait qu'elle est construite à partir d'une vingtaine de joueurs qui se valent tous et qui ont atteint un haut degré de maturité tactique et de cohésion. Pour preuve, le «chamboulement» effectué par Nabil Maâloul au niveau de la formation. Tout le monde pensait que Maâloul «divagait» en opérant tous les changements qu'il a faits en comparaison des derniers matches amicaux alors qu'il devait aligner, à un ou deux éléments près, la dernière formation ayant joué contre la Turquie.

Surtout que le temps n'est plus au changement massif ! Mais l'à encore, un autre message rassurant est passé : tous les joueurs de Maâloul sont imprégnés du même esprit et des mêmes approches tactiques et que ce ne sont pas les changements partiels ou même radicaux qui vont affecter les automatismes de l'équipe qui plus est n'est plus tributaire de ses vedettes qu'elle n'a pas eu l'occasion d'utiliser jusqu'à présent après le forfait de Youssef Msakni et la blessure de Wahbi Khazri.

A l'issue de ce Tunisie-Espagne, nos adversaires en Russie savent désormais qu'ils auront affaire à un vrai trouble-fête capable de leur mener la vie dure et de leur rendre les coups. Ce dernier match amical n'avait rien de tel parce qu'il était très sérieusement disputé avec une Espagne qui a joué sur sa vraie valeur et dont le niveau dépasse quand même celui de l'Angleterre et de la Belgique.

Ainsi la peur de ne pas plaire dans ce mondial est logiquement irréversiblement chassée. Bon vent !