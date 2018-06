Cote d'Ivoire: Ramadan 2018 - La « Nuit du destin » célébrée dans l'enseignement de "l'Istighfar" ou la repentance

« Le Ramadan mois béni de repentance, de pardon et de piété ». C'est le thème de… Plus »

Le Chef de l'Etat, a-t-il dit, a demandé, à l'occasion de cette célébration, de traduire toute sa reconnaissance à l'égard des autres obédiences religieuses établies en Côte d'Ivoire. Et qui œuvrent sans relâche à la promotion de la fraternité entre les fils et les filles de notre beau pays.

Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité représentant le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara a indiqué que « les recommandations du thème suffisent à amener chacun à ne perdre aucune opportunité pour se repentir, demander pardon, pardonner et poser des actes d'adoration. »

Le conférencier a expliqué en quoi le Ramadan est-il un mois béni, un mois de repentance, de pardon et de piété. Insistant sur le pardon, il a expliqué que les fidèles doivent respecter la prescription d'Allah et s'éloigner de ses proscriptions. Le musulman doit de façon constante à travers «l'istighfar » ou encore le repentir se purifier.

Cette célébration était placée sous le thème « Ramadan, mois béni, de repentance, de pardon et de piété ». Thème soumis à la réflexion et à l'analyse de l'Imam Youssouf Doumbia, au lieu de la célébration officielle à la mosquée de la Riviera-Golf.

