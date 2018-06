Ile Maurice: Top 5 des vidéos que vous avez ratées

L'annonce de la disparition brutale de Gaëtan Mootoo, chercheur à Amnesty Internatinal pendant plus de… Plus »

D'où vient le poulet que nous consommons ? Vous avez dû vous poser cette question en dégustant une cuisse de poulet grillée ou un «briani» au poulet. Ce qui est certain, c'est que le temps des «poul lakour» est révolu. Le poulet acheté au supermarché, au «bazar», ou encore au point frais du coin, provient principalement d'élevage industriel. Entre fuite d'ammoniac et la croyance populaire du poulet grossi à l'hormone, que mangeons-nous réellement ? Visite guidée.

Place d'Armes: cross here, cross there...

Il rêve d'un paradis pour chiens. Le couple Alvin Sohun et Cindy Eschylle nous a ouvert les portes de leur domicile où 18 canins ont pu trouver refuge. Dévoué et passionné, le couple qui est aussi membre de l'organisation non-gouvernementale La Meute de Zion, se donne corps et âme au quotidien pour sauver et réhabiliter des chiens errants ou abandonnés.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.