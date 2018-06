Congo-Brazzaville: Religion - Maman Olangi sera inhumée le 23 juin

Culte d'adoration et de louange, dépôt des gerbes de fleurs, oraison funèbres, etc., tout est prévu pour rendre des hommages mérités à celle qui, à travers le combat spirituel, aura appris à ses concitoyens comment se défendre contre le diable en ayant recours aux armes spirituelles dont la prière intense. L'enterrement de cette servante de Dieu interviendra le 23 juin, à la périphérie est de Kinshasa, dans la commune de Nsele où gît, depuis quelques jours, le corps sans vie de son défunt mari.

