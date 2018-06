Gabon: Le CGC s'implante à Bibasse dans le Woleu-NTEM

Ce vendredi 08 juin 2018, une délégation de la Direction Générale du Conseil Gabonais des Chargeurs (C.G.C), conduite par Maurice GNIMBI, Directeur Général Adjoint 1, représentant son Directeur Général Madame Liliane Nadège NGARI épouse ONANGA Y'OBEGUE, a présidé la cérémonie d'ouverture officielle du poste de BIBASSE situé dans le Département du WOLEU (Province du Woleu-Ntem au Nord du Gabon).

C'est dans l'objectif de mettre en œuvre ses nouvelles missions et de poursuivre l'extension de ses services à l'intérieur du pays, que le Conseil Gabonais des Chargeurs (C.G.C) a procédé ce vendredi à l'ouverture officielle dudit poste.Cette initiative marque la concrétisation des ambitions du Directoire du C.G.C, qui vise la couverture nationale de ses activités en termes d'encadrement du trafic de fret routier et d'assistance aux Chargeurs, afin de répondre aux attentes des usagers et des pouvoirs publics.

Ce nouveau poste aura précisément la mission de renforcer le suivi et l'encadrement du fret routier national à partir de la province du Woleu-Ntem, et d'assister les chargeurs dans la maitrise de leurs expéditions de marchandises, mais surtout de faciliter le contrôle documentaire de ces expéditions.Il convient de noter que ce poste est un espace d'échanges de proximité supplémentaire avec les opérateurs économiques et les autres administrations de la chaîne de transport routier ; le suivi du trafic de fret routier à partir de ce village donnera une opportunité au C.G.C de compléter ses informations statistiques et socio-économiques sur le trafic routier national.

Cette cérémonie a vu la présence de quelques autorités de la localité, à savoir :

Le chef de poste AGASA

Le chef de poste du Commerce

Le chef de poste du Conseil Départemental

Le Responsable du dispensaire de BIBASSE

Le Directeur de l'Ecole Publique de BIBASSE

Le chef du village de BIBASSE

Le chef du village de KOUALESSIS

Le chef de regroupement du village ELOP BIBASSE

Le chef de canton ELELEME

Par S.E MISSEVOU

Dans la même rubrique