Congo-Brazzaville: Littérature - Henri Lopes à l'honneur à la Sorbone

Dans le cadre de ses rencontres littéraires, le Centre international d'études francophones de la Faculté des lettres de Sorbonne-Université, organisera une journée d'études consacrée à l'œuvre de l'écrivain congolais, suivie d'une table ronde d'écrivains.

L'œuvre d'Henri Lopes, l'une des figures majeures des littératures francophones, constituée à ce jour de neuf romans, de nouvelles, d'un essai, de poèmes et de mémoires à paraître, fera l'objet d'une journée d'études de la part de ses pairs, le 15 juillet, de 9h à 17h30, dans l'amphithéâtre Quinet, à Paris.

De la publication de Tribaliques, en 1971, à la parution, en 2015, du Méridional, l'écrivain a poursuivi la consolidation de son univers, ramifié son invention et impulsé un élan exploratoire à son écriture. Entre l'Afrique, la France et l'Amérique, ses romans sont le lieu de toutes les expansions narratives et fictionnelles : enquêtes inlassablement menées, miroirs métafictionnels dans lesquels se réfléchissent l'écrivain et ses pratiques, ils disent les vicissitudes coloniales et postcoloniales, la diffraction d'un je recomposé en d'infinis avatars, les errances de personnages métis et forment une œuvre‑monde tissée d'histoire(s), portée par un désir : « réinvente[r] la vie » et « prophétise[r] le réel », en référence de son roman, Le Lys et le flamboyant, Paris, Le Seuil, 1997, p. 429.

Cette journée d'études sera suivie d'une table ronde au cours de laquelle Henri Lopes, Dany Laferrière (sous réserve), Maxime N'Débéka et Sami Tchak évoqueront leurs visions de la création littéraire et de l'écrivain, précisent les organisateurs.

Informations pratiques

En raison du plan Vigipirate, les personnes extérieures à Sorbonne-Université sont priées de se faire connaître à l'adresse suivante avant le lundi 11 juin : florianalixd@gmail.com

46 rue Saint-Jacques, 75005 Paris.

Métro : Saint-Michel, Odéon, Cluny-La-Sorbonne

RER : Luxembourg, Cluny-La-Sorbonne

Programme

9h00 Accueil des participants

9h15 Introduction de la journée d'études par Romuald Fonkoua (Sorbonne-Université)

9h30 Présidence de séance : Anthony Mangeon (Université de Strasbourg)

Catherine Mazauric (Université d'Aix-Marseille) : « Errance, enracinerrance, entremondes : pour une éthique narrative »

Alioune Sow (University of Florida) : « Poétiques du métissage »

Nicolas Martin-Granel (ITEM/CNRS) : « Henri Lopes : Héraclite "entre les deux fleuves" »

Céline Gahungu (Sorbonne-Université) : « Ramages : Tribaliques, une écriture toujours recommencée »

12h00 Déjeuner

13h30 Présidence de séance : Florian Alix (Sorbonne-Université)

Lydie Moudileno (University of Southern California) : « Les France(s) d'Henri Lopes »

Bernard Mouralis (Université de Cergy-Pontoise) : « Henri Lopes, romancier "provincial" ? »

Anthony Mangeon (Université de Strasbourg) : « Henri Lopes, un art du roman démocratique »

15h30 Pause

15h45 Table ronde avec Henri Lopes animée par Florian Alix (Sorbonne-Université) : Dany Laferrière (sous réserve), Maxime N'Débéka, Sami Tchak.

17h00 Clôture de la journée d'études : Romuald Fonkoua (Sorbonne-Université)