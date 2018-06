Gabon: Mercato - La ligue 1 et l'Italie suivent Dénis Bouanga

Il n'y a pas qu'en France où le joueur est apprécié tant pour ses qualités techniques que pour sa vitesse, la Serie A par le biais de la Fiorentina et le Chievo Verone sont séduits par le natif du Mans. Le mercato sera donc très agité pour Dénis Bouanga, et devrait logiquement changer d'air la saison prochaine. Sauf que le joueur a manifesté au cours de la saison son envie de rejoindre un jour l'Olympique de Marseille. Ce qui lui aurait valu les critiques des supporteurs, très remontés contre lui.

L'international gabonais de 23 ans Dénis Athanase Bouanga, sociétaire de Lorient FC en Ligue 2 française, et auteur d'une bonne saison avec les Merlus devrait quitter le club cet été. Ses prestations ont attiré les regards de trois clubs de L1, ainsi qu'en Italie.

