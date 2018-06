Congo-Brazzaville: Livres - « Les applications des rayonnements ionisants » expliquées au citoyen lambda

« Ce même réacteur peut servir dans le domaine de la santé car nous pouvons y produire les radioéléments utilisés dans l'industrie et en médecine nucléaire », fait savoir le professeur. « Le fléau du cancer va au galop, la chimiothérapie a prouvé ses limites. Actuellement, l'on recourt abondamment à la médecine nucléaire pour faire de la radiothérapie. Cette dernière ne peut se faire qu'avec les productions de ces radioéléments fournies par ce réacteur », poursuit-il. « Nous avons, aux cliniques universitaires, l'unique centre de médecine nucléaire qui peut servir toute la nation et dont nous avons le devoir de faire la promotion pour répondre à ce problème de cancer », porte-t-il, en outre, à la connaissance de ses concitoyens.

Par ailleurs, soutient l'éminent physicien, ce réacteur est d'une plus grande importance. « C'est avec lui que nous pouvons aider la République à bien valoriser ses ressources minérales, par exemple », estime-t-il. Mais encore, ajoute-t-il : « Nous pouvons faire des analyses approfondies, appelées analyses par activation électronique pour nous donner la cartographie et quantification exactes de tous les minerais que nous exploitons ». Il a cité un cas de figure qui a permis autrefois « d'analyser avec succès les déchets que (la) République avait l'habitude d'envoyer à Hoboken, en Belgique ». Le Cren-K l'avait alors mis au parfum sur le fait que « ces fameux déchets étaient aussi une grande richesse que l'on donnait gratuitement à la Belgique », précisant qu'à partir de là, des mesures avaient été prises pour que cette richesse soit retenue au pays.

Pour le physicien Vincent Lukanda Mwamba, « ce livre est un devoir de mémoire ». En effet, dans Les applications des rayonnements ionisants, plus particulièrement le tome II présenté à la sortie du Centre républicain Ishango pour le développement et la démocratie (Cridd), le 26 mai dernier, le physicien s'est, à juste titre, étendu sur la considération que les Congolais se doivent d'accorder au Cren-K. L'on tient du commissaire général au Commissariat général de l'énergie atomique/ Cren-K que le premier réacteur nucléaire implanté en Afrique l'a été au site de l'Unikin qui est historique sur ce point de vue. « Notre pays est le pionnier du nucléaire africain », précise-t-il en entame à ce sujet. Cependant, de nombreux Congolais n'en sont pas informés.

Second tome d'une série d'ouvrages que le Pr Vincent Lukanda Mwamba s'emploie à publier désormais en vue d'expliquer la portée des travaux du Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa (Cren-K), le présent ouvrage reporte de façon méthodique l'histoire et la description détaillée et illustrée de deux réacteurs Triga du site méconnu de l'Université de Kinshasa (Unikin).

