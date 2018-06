Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Des apprenants reçoivent des certificats en conception et gestion des projets

Initié par l'Association universelle pour le développement communautaire intégral (ADCI), en partenariat avec Consulting futural de Paris ,en France, le stage visait à renforcer les capacités des agents et cadres des administrations publiques et privées, des ONG et des étudiants.

La cérémonie de remise des certificats de fin de formation s'est déroulée le 8 juin, à Brazzaville, en présence de l'administrateur-maire de Bacongo, Simone Loubienga, marraine de la troisième session. En effet, ce stage d'un mois a regroupé quinze apprenants dont neuf en conception et gestion des projets et en procédures de passation des marchés et six en gestion de bases des données informatiques. Le but étant d'appuyer les administrations dans la conception et la gestion des projets dans les domaines tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement, l'action humanitaire, l'industrie agro-alimentaire, les finances, les bâtiments et travaux publics. Il s'agissait également de former les apprenants pour être des consultants en conception et conduite ou gestion des projets ainsi que des programmes et procédures de passation des marchés publics.

S'adressant aux heureux récipiendaires, l'administrateur-maire de l'arrondissement 2 Bacongo, qui a qualifié cette formation de haute facture, les a encouragés à valoriser les certificats reçus en postulant dans les organismes des Nations unies. Notons que la prochaine session de formation s'ouvre ce 13 juin.