Congo-Brazzaville: Donation - Caritas offre deux unités mobiles au PNLT

Ces unités mobiles contiennent principalement un laboratoire et un appareil dénommé Gene-Expert, capable d'assurer le dépistage de la tuberculose pharmaco-résistante ainsi qu'un appareil de radiographie. Ces véhicules se rendront dans les lieux où la population est "à risque" pour proposer aux personnes de faire un dépistage actif, notamment les sites miniers. Ces personnes sont ainsi réparties à Bunia, Mbuji-Mayi, Lubumbashi et à Kinshasa.

Le don fait au Laboratoire national de référence de mycobactéries du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT) s'inscrit dans le cadre du programme "Investir pour obtenir plus d'impact contre la tuberculose et le VIH en République démocratique du Congo", financé par le Fonds mondial pour la mise en œuvre de la note conceptuelle unique pour la tuberculose et le VIH, dont Caritas Congo était récipiendaire principal jusqu'en fin décembre 2017.

