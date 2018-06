Congo-Brazzaville: Autonomisation des femmes et des jeunes - Bersol Exaucé Ngambili Ibam entend financer des microprojets

Dans le but de s'occuper des élèves pendant la période de vacances scolaires, Bersol Exaucé Ngambili Ibam a annoncé l'ouverture sous peu des centres d'encadrement. « L'oisiveté étant mère de tous les vices, il est question d'occuper utilement les jeunes. C'est dans ce cadre que nous proposons, pendant les vacances, d'avoir des centres d'apprentissage de la langue anglaise dans chaque quartier de Djiri 2 pour que ces jeunes apprennent une langue de plus, ce qui sera un atout pour eux. Aussi, nous aurons d'autres activités autour pour toujours mieux les occuper », a indiqué l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale.

Elu dans la deuxième circonscription électorale du neuvième arrondissement de Brazzaville, Djiri, sous le label du Parti congolais du travail, Bersol Exaucé Ngambili Ibam, à travers son projet de financement des microprojets, milite pour l'autonomisation des femmes et des jeunes de sa circonscription. « C'est un contact, une rencontre citoyenne avec la base. Aujourd'hui, nous avons fait les deux derniers quartiers qui restaient. C'est une occasion pour nous d'avoir des contacts directs avec la population mais aussi de lui présenter ce que nous envisageons de mettre sur pied dans les jours à venir. Il s'agit pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons financer des microprojets de ces femmes et de ces jeunes pour promouvoir ou faciliter leur épanouissement dans la société », a-t-il annoncé.

