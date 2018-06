Algérie: Athlétisme/Championnats Méditerranéens U23 - L'Algérien Slimane Moula en bronze sur le 400m

De son côté, Abderezak Khellili s'était contenté de la 4e place sur le 1500m, en 3 min 51 sec 50 cent, assez loin derrière le vainqueur, le Tunisien Jhinaoui (3:47.37), alors que dans le 10.000m, les deux autres marcheurs algériens, Othmane Chibani (18 ans) et Souad Azzi (21 ans) ont terminé respectivement aux 7e et 13e places, avec un temps de 52 min 06 sec 50 cent et 58 min 54 sec 54 cent.

Ce qui était le cas pour trois d'entre eux, à savoir Takieddine Hedeilli (1.500m) et les marcheurs Tinhinane Boumaza et Adlane El-Bey (10.000m).

Ses douze compatriotes (9 garçons et 3 filles) ont été moins chanceux, terminant plus bas que le podium, ou en contractant des blessures les ayant obligés à abandonner avant la fin de leurs épreuves respectives.

