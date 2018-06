Algérie: Secteur des hydrocarbures - Appel à la lutte contre la bureaucratie

L'ARH, a-t-il poursuivi, accompagne la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et ses partenaires dans la réalisation des projets depuis leur lancement et jusquÆà l'octroi de la mise en produit, a-t-il expliqué.

D'autre part, le ministre a indiqué que l'ARH est parvenue, à travers la qualité de ses interventions et d'audit dans le traitement des dossiers ou dans les actions de contrôle, à s'affirmer en tant que véritable acteur et partenaire pour les industriels publics et privés oeuvrant dans la filière des hydrocarbures.

A une question sur la prise en considération de la demande de certains partenaires étrangers pour le retour du système de partage de la production, le ministre a indiqué que "la future loi était globale et prenait en charge l'ensemble des problèmes rencontrés au niveau du secteur des hydrocarbures", ajoutant qu'elle permettra de préserver, à la fois, les intérêts de l'Algérie et de ses partenaires.

Les agences et les autorités relevant de ce même ministère seront elles aussi dotées de portails électroniques leur permettant une gestion rapide des sollicitations des partenaires et d'informer sur leurs activités en temps réel.

Il a, dans ce contexte, évoqué les efforts consentis par le ministère pour l'assouplissement des procédures administratives au grand dam des partenaires étrangers et nationaux, citant à titre d'exemple, la réduction des délais de traitement des demandes d'importation et d'exportation des produits dangereux, utilisés dans l'industrie énergétique.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.