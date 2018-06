Algérie: Le travail des enfants en Algérie "insignifiant"

Dans un même contexte, le même responsable a rappelé le rôle de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le travail des enfants, créée en 2003. Composée de plusieurs secteurs, elle est chargée de la mise en oeuvre d'un programme riche de sensibilisation sur les dangers du travail des enfants outre la proposition de mesures avec l'implication de tous les acteurs sociaux et le mouvement associatif.

M.Yataghène a indiqué que le souci des pouvoirs publics vis à vis de la problématique du travail des enfants est "beaucoup plus préventif" en raison de "l'extrême faiblesse du phénomène", soulignant que la sensibilisation, l'information et le contrôle restent toutefois de mise.

Le même responsable a estimé que le phénomène du travail des enfants en Algérie "n'est pas inquiétant", du fait du système de l'Education nationale qui est à la fois généralisé, gratuit et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans et que la protection de l'enfance est prise en charge par de multiples secteurs.

- Le travail des enfants en Algérie est "marginal et reste insignifiant", a affirmé lundi à Alger, le directeur des relations professionnelles et du contrôle des conditions du travail à l'Inspection générale du travail, Yataghène Mourad.

