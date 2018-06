Algérie: Feghouli revient encore sur son absence au dernier rassemblement

Convoqué pour le dernier stage des Fennecs d'Algérie, Sofiane Feghouli n'a pas pu honorer l'appel de Rabah Madjer. Une absence qui a créé beaucoup de polémiques en dépit des explications données par le joueur de Galatasaray. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, est revenu sur cette absence.

«Je crois que ça doit faire quasiment un an, ou peut-être un peu moins, que je n'ai plus été appelé en sélection (dernière cape le 7 octobre 2017 pour Cameroun-Algérie, ndlr). Là, j'ai reçu une convocation pour le dernier rassemblement de la saison. Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, j'ai des problèmes au tendon depuis quatre-cinq mois. Je m'étais déjà mis d'accord avec le staff médical de Galatasaray pour faire les soins et avoir le repos nécessaire en fin de saison pour pouvoir me rétablir totalement.

On s'était mis d'accord pour forcer en fin de saison afin de conquérir le titre. À la fin de la saison, j'ai subi une injection de produits naturels pour pouvoir m'aider à un lavage de la zone qui est douloureuse. Je m'étais mis d'accord avec mon club. J'ai reçu ensuite une convocation de l'Algérie. Je ne pouvais pas me rendre disponible pour la sélection », a-t-il une fois de plus souligné.

Suffisant pour mettre fin aux polémiques ?