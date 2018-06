Burkina Faso: Paul Kaba Thiéba - «Nous n'avons pas de richesse à partager... »

En conclusion, il a indiqué que les échanges se feront sans apriori et que même les salaires des hautes personnalités comme le président du Faso, le Premier ministre, les ministres et les présidents d'institutions seront également débattus.

Paul Kaba Thiéba déplore cette attitude et indique néanmoins que la porte du dialogue reste ouverte à ces acteurs qui ont refusé de participer. « La politique du gouvernement est fondée sur le dialogue social et nous gardons toujours la porte toujours ouverte » a laissé entendre le chef du gouvernement.

Certains syndicats autonomes et la Confédération général du Travail du Burkina (CGT-B) ne participent à cette rencontre qui se déroulera du 12 au 14 juin 2018. Selon eux, le format proposé et le contenu des échanges ne les convainc pas car ils estiment que la question doit concernée la richesse nationale et de sa gestion.

« A cause de l'évolution récente de la masse salariale au Burkina Faso, ce ratio a frôlé dangereusement la ligne des 50%. Ce qui veut dire que nous sommes arrivés dans la limite du supportable. Quand les partenaires techniques et financiers scrutent les finances publiques d'un pays, ils regardent ces paramètres pour voir si le pays ne vit pas au dessus de ses moyens.

Selon les chiffres avancés par le Premier ministre, la masse salariale de 2017 était est de plus 620 milliards de F CFA. Et il croit d'année en année avec les incidences budgétaires liées aux revendications sociales.

Pour lui, les travaux qui vont se dérouler avec l'ensemble des forces vives de la nation, du gouvernement et des syndicats permettront d'avoir des propositions concrètes ce qui va aider l'Etat à avoir une épargne budgétaire conséquente en vue de financer les secteurs structurants tels l'agriculture, la santé publique, l'éducation nationale, l'énergie et les infrastructures.

« L'objectif est d'aboutir à une maitrise de la masse salariale en cohérence avec les objectifs d'investissement dans le cadre du Plan national du développement économique et social (PNDES). La trajectoire d'évolution de notre masse salariale par rapport à la richesse nationale et aux recettes fiscales est en train d'atteindre un niveau qui est insoutenable » a estimé Paul Kaba Thiéba.

Pour le Premier ministre, l'objectif recherché avec la tenue de cette conférence sur les conditions de rémunérations des agents publics de l'Etat « est d'aboutir à une refondation de notre contrat social avec les travailleurs du secteur public ». Et à l'en croire, cette refondation doit reposer sur des principes d'équité, de soutenabilité budgétaire et de solidarité nationale.

