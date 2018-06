On enregistrait également une forte présence de guides chrétiens de l'église évangélique internationale Foursquare Côte d'Ivoire. Non sans oublier les nombreux enfants bénéficiant de l'œuvre de charité de ladite Ong.

Cette cérémonie a vu le soutien du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, de celui de l'Emploi et de la Protection sociale ainsi que de la Direction générale des impôts (Dgi) avec des représentants respectifs.

Qualifiant les activités de l'Ong «d'actions de portée à la fois sociale et éducative », la marraine de la cérémonie, N'Dadan Clémentine, a salué «l'œuvre noble, l'action de foi et de grand cœur» de la présidente fondatrice.

La présentation des activités de l'Ong a été marquée par la projection d'un film d'une dizaine de minutes illustrant ses nombreuses actions à l'endroit de la jeune fille et de l'enfant en détresse. Des sketches et ballets véhiculant le message d'aide aux défavorisés en vue de leur épanouissement ont également meublé la cérémonie.

Selon la présidente fondatrice, Wodji Hermance, «la création de cette Ong en 2014 a été motivée par mon désir de semer de la joie dans le cœur de la jeune fille et de l'enfant en situation de détresse. Ce, en les aidant à se scolariser et à s'insérer dans la société avec mes fonds propres».

Œuvrer pour l'équilibre moral et social de la jeune fille et de l'enfant en détresse. Mieux, écouter, encadrer et réorienter ces couches vulnérables de la société pour un développement durable. Telle est la vocation de l'Ong "Oreille Attentive" qui a procédé à la présentation officielle de ses activités le 9 juin à Abidjan-Cocody.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.