Ne vous laissez pas enfumer par la cupidité et autres tentations. Ne vous vendez pas pour un plat de lentilles ! Vous valez beaucoup plus que des lentilles ! L'Afrique est le continent de la jeunesse du monde.

L'Europe, la Chine, l'Inde, et l'Afrique devront s'asseoir à une même table pour prendre des décisions. Mais pour que cela soit possible, la jeunesse africaine devra relever le défis de la formation, définir de nouveaux modèles économiques vu que les présents sont désuets. Ils doivent cultiver la fraternité et le monde serait meilleur.

Elle ne comptera qu'environ 90 millions d'habitants en 2050 et 650 millions en 2100. A cette période aussi, l'on enregistrera une percée économique fulgurante des économies émergentes. S'ajoutent l'urbanisation galopante, l'explosion des classes moyennes et les fulgurants progrès technologiques.

A ces derniers, Michel Camdessus fait remarquer que l'Afrique présentera assez d'opportunités économiques et sera un continent avec lequel il faudra compter. En effet, a-t-il démontré, la démographie actuelle doublera. La population estimative sera de près de 2,5 milliards d'Africains et la Côte d'Ivoire sera à environ 50 millions d'habitants.

