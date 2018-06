Burkina Faso: Opération caisses vides - Paul Kaba Thieba s'en prend au SYNTSHA

Ensuite, le syndicat des agents de santé exige le respect du protocole d'accord signé avec l'exécutif, le 13 mars 2017. Selon M. Thiéba, le gouvernement s'y attèle et fait régulièrement des points d'étape au SYNTSHA. Alors que, à ses dires, un mouvement social ne peut se justifier que si le dialogue est rompu ou si la partie en face est de « mauvaise foi et cherche à gagner du temps ».

Aussi, le SYNTSHA exige le respect du libre exercice des libertés démocratiques et syndicales. Et Paul Kaba Thièba de se demander si le droit de grève est bâillonné ou s'il existe des lois liberticides au Burkina. « C'est un défi même à la raison, au bon sens et à la vérité », a-t-il répondu.

« Des gens qui refusent de travailler, parce qu'ils ne s'entendent pas avec le médecin chef de district et qui ont paralysé le fonctionnement du centre médical. Nous avons pris une décision administrative, en les relevant de leur fonction de chef et en affectant le MCD, pour ramener la sérénité. Le problème est réglé », a argué le Premier ministre.

Le Premier ministre Paul Kaba Thieba a qualifié, ce lundi 11 juin 2018, « d'infondée et d'illégale » l'opération caisses vides, lancée par le Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA).

