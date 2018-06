Congo-Brazzaville: Diplomatie - Denis Sassou N'Guesso et Pierre Buyoya échangent sur la Libye

Selon lui, cette rencontre a fait suite à la récente conférence internationale sur la Libye, tenue à Paris. Lors de cette conférence, l'organisation des élections en Libye a été fixée pour décembre 2018. « Nous avons pensé que l'Union africaine devrait aussi prendre un certain nombre d'initiatives pour favoriser la réconciliation qui devrait précéder les élections. Il s'agit notamment de s'entendre sur une Constitution, une loi électorale, un code de conduite pour les élections et d'accepter les résultats qui sortiront des urnes », a poursuivi Pierre Buyoya, soulignant que l'UA doit aider les Libyens à aller de l'avant.

« Pour le compte de l'Union africaine, le président Denis Sassou N'Guesso se charge des questions concernant la zone géographique où je travaille : le Sahel, plus particulièrement la Libye. Il était donc normal d'échanger avec lui à ce propos », a fait savoir l'ancien président burundais, Pierre Buyoya, actuellement Haut représentant de l'UA pour le Mali et le Sahel, au sortir de l'audience.

Le président de la République du Congo et l'ancien président burundais ont évoqué, le 9 juin à Brazzaville, le rôle que l'Union africaine (UA) pourrait jouer dans le but de favoriser la réconciliation des Libyens ainsi que la tenue des élections dans leur pays d'ici à la fin de l'année.

