Afrique: Cam-basket - Dix pays entrent en compétition demain à Brazzaville

Selon le président de l'Osma, la Cambasket permettra notamment le rapprochement des armées et l'intégration africaine de celles-ci. Par ailleurs, pour son secrétaire général, le capitaine de frégate Pierre Djendola, l'Osma participe activement à l'effort de paix, à la promotion des idéaux d'amitié et de la fraternité à travers le sport militaire.

Dix pays prennent part au Cambasket, à savoir le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Guinée équatoriale, le Cameroun, l'Angola, le Mali, l'Algérie et le Congo pays hôte. La compétition, qui n'est qu'à sa première édition, est dénommée "Trophée Denis-Sassou-N'Guesso" et prendra fin le 19 juin. « Pour cette première édition, nous n'avons pas organisé de tournoi qualificatif pour permettre à un maximum de pays africains d'y prendre part », avait expliqué, en mai dernier, le président de l'Organisation du sport militaire en Afrique (Osma), le colonel David Kabre, lors de la visite des infrastructures qui abriteront la compétition.

