Congo-Brazzaville: Œuvre sociale - Un don de vivres aux enfants du centre d'accueil Béthanie

« Si la police nous ramène encore un bébé ramassé on ne refuse pas, on lui trouvera toujours une place. Car nous sommes convaincus que les diplômes aident à développer une société mais une personne se valorise par ses qualités humaines : l'amour », a indiqué la sœur Lucie, du Centre Béthanie, créé par les sœurs Lucie et Angélique en 1989.

Les vivres offerts à une cinquantaine d'enfants aideront à compléter leur régime alimentaire. Selon Juan Boungou dont le programme Nounga est financé par l'Institut américain d'éducation internationale, le geste généreux avait pour objectif« d'éduquer les cœurs des enfants à comprendre le sens du service communautaire et de les encourager à l'entreprendre ». L'initiateur du programme Nounga a été accompagné d'une vingtaine de jeunes lycéens, âgés entre 16 et 20 ans.

