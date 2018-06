Le concours Format paysage Land art dont les lauréats ont reçu des prix, le 9 juin, se poursuivra jusqu'au 18 du mois.

La 4e édition de la rencontre, organisée depuis 2015 au Congo, a connu la participation de dix lycées dont Saint-Exupéry de Brazzaville. Une occasion de présenter les œuvres et la réflexion des élèves sur la thématique des équilibres naturels. En effet, il s'agit de primer les productions réalisées par les élèves en solo ou en groupe avant d'être photographiées et acheminées au lycée Saint-Exupéry où elles sont sélectionnées. S'agissant des prix, c'est l'élève Frédérique Manga du lycée Saint-Exupéry qui a été la plus méritante.

« J'ai pris en photo une goutte d'eau qui tombe sur une plaque et j'ai disposé quelques petits galets autour, juste pour que ce soit un peu plus joli, puis j'ai pris la photo en rafale. J'ai sélectionné la meilleure et pris celle qui me plaisait plus », a-t-elle expliqué, alors qu'elle est à sa première participation.

Cet établissement a également reçu un autre trophée par groupe. Le complexe scolaire la Paillote en a réceptionné deux en groupe au même titre que le lycée Antonio-Agostinho-Neto. Quant au Groupe évangélique de Makélékélé, il a remporté un prix. Pour rappel, ce projet tire sa substance du Land art, né aux Etats-Unis dans les années 1960 suite à une étude menée sur le comportement séducteur de certains oiseaux en Australie.

Au Congo, le projet est mis en œuvre depuis décembre 2014 avant le lancement de la première édition une année plus tard. « C'est un projet que nous tenons à cœur, nous voulons naturellement que les élèves puissent avoir une culture artistique très importante. Ils doivent développer leurs capacités en ce qui concerne la culture. Nous avons mis un accent sur cette activité pour éventuellement faire de telle sorte que les élèves puissent harmoniser un certain nombre de contenus », a expliqué le coordonnateur adjoint du projet, Guy Médard Dibansa Koussibila.

Enseignant des sciences de la vie et de la terre au lycée Patrice-Lumumba et vacataire au lycée Saint-Exupéry, il a rappelé que l'objectif est de faire parqueter un nombre important d'établissements. « Les élèves du secondaire de certains établissements scolaires privés et publics de la place et ceux du lycée Saint- Exupéry participent à ce concours en réalisant des productions, tout en se servant du matériel strictement naturel à l'instar des œuvres exposées en ces lieux. Ces œuvres d'art sont réalisées autour d'une problématique proposée chaque année en lien avec les notions inscrites au programme aussi bien dans le système français que dans le système congolais », a-t-il conclu.

Se félicitant de cette initiative, l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery, a indiqué que l'équilibre était ce qui faisait le propre de l'homme. En effet, l'humanité est définie, selon lui, par la notion d'équilibre et il était essentiel de consacrer cette année cette exposition à cette notion d'équilibre. Le diplomate français en poste à Brazzaville a, ensuite, déclaré que l'équilibre était aujourd'hui menacé dans les rapports de l'homme avec la planète et le cosmos ainsi que dans les rapports entre hommes.

« Le déséquilibre climatique engendre des déséquilibres humains. On les voit avec les populations obligées de fuir des régions frappées par des catastrophes naturelles, on les voit par les famines et si nous n'y prenons garde, nous aurons d'abord sur le continent sans doute à affronter, dans les années à venir, des déséquilibres naturels entraînant des déséquilibres humains et des déséquilibres migratoires », a rappelé Bertrand Cochery.

Notons que la cérémonie de remise des prix aux lauréats a été rehaussée de la présence du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Adolphe Mbou-Maba.