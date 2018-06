Congo-Brazzaville: Concours d'épellation des mots - Le centre scolaire Notre-Dame-du-Rosaire remporte la 5e édition

Tous les participants à la finale ont reçu des présents composés des calculettes, des dictionnaires et un kit de jeu de scrabble. L'école victorieuse a reçu, en plus du trophée, des fournitures scolaires. Signalons que cette cinquième édition du concours d'épellation des mots a commencé en janvier dernier. Vingt-sept écoles y ont participé. Toutefois, les organisateurs souhaitent recevoir une quarantaine d'établissements l'année prochaine.

À la fin de l'activité, Alain-Rock Ngoma, directeur du Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, a félicité les participants et remercié les responsables des écoles qui ont bien voulu s'engager au concours d'épellation des mots qui allie à la fois distraction et instruction. Aussi a-t-il souhaité que d'autres établissements se joignent à l'aventure l'année prochaine. Pour Philippe Mboumba, conseiller socio-culturel du maire de la ville, la mairie de Pointe-Noire soutient l'initiative qui permet de forger des citoyens responsables de demain et a souhaité sa pérennisation à l'avenir.

En finale, lors des quatre manches disputées, les trois élèves du centre scolaire Notre-Dame-du-Rosaire ont fait montre de perspicacité, en surclassant leurs adversaires. La victoire de Notre-Dame-du-Rosaire est le fruit de l'abnégation, du courage et de la persévérance. Cela a été reconnu par les encadreurs de cette école. « Nous avons bien préparé nos enfants. C'est ce qui justifie notre victoire. Nous sommes fiers des enfants qui ont fait honneur à l'école et à leurs encadreurs », a dit l'un d'eux. Un sentiment aussi partagé par les élèves qui, selon leurs dires, voulaient vraiment offrir la victoire à leur école pour effacer les échecs passés.

Après plusieurs échecs en demi-finale et en finale, la cinquième tentative a enfin été la bonne pour le centre scolaire Notre-Dame-du- Rosaire puisqu'il a remporté la cinquième édition devant les écoles privées Fernand-Nathan, le Centre Eden Préceptorat, La Nouvelle Pépinière et Jean-Félix-Tchicaya.

