Congo-Brazzaville: Application de la nouvelle loi électorale - Le nombre de partis politiques réduit à quarante-neuf

« « En élaborant cette loi, le gouvernement ne s'est pas enfermé seul dans une maison, il l'a fait avec les responsables des partis politiques. Si certains partis ne se sont pas associés au processus, c'est peine perdue, parce que nous n'allons plus y revenir. La loi a été promulguée depuis mai et les partis ont eu la possibilité de s'en imprégner », a martelé Raymond Zéphirin Mboulou.

L'annonce de cette décision a suscité de vives réactions de la part des responsables des partis de l'opposition présents à cette réunion. On peut citer, entre autres, Christophe Moukouéké, Clément Miérassa, Paul Marie Mpouelé, Elo Dacy ainsi que le représentant du Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail, le parti de Claudine Munari.

Raymond Zéphirin Mboulou n'a pas rendu publics les noms des quarante-neuf partis retenus officiellement, se contentant de préciser que les cent cinquante et un partis n'ayant pu remplir les conditions sont appelés à se conformer au plus vite, sous risque de disparaître définitivement.

L'information a été donnée le 11juin, à Brazzaville, par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, au cours d'une réunion avec les responsables des formations politiques et ONG de la société civile.

