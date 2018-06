Congo-Kinshasa: La liberté de Jean-Pierre Bemba, enjeu central de l'audience devant la CPI

Que la personne se rendra devant la CPI au cas où les juges le demandent, notamment pour l'audience dans laquelle la peine sera prononcée, etc. Il y a un ensemble de questions qui devront être clarifiées avant que les juges puissent délibérer et rendre une décision. »

Parmi ces aspects, le représentant de la CPI souligne qu'il y a notamment la question de savoir « comment calculer la période pour laquelle il a été détenu en fonction de cette affaire et non pas de l'affaire principale ».

Donc, il y a une raison pour laquelle il est toujours en détention. Il se peut que les juges lui accordent une mise en liberté provisoire s'ils considèrent cela opportun, justifié et faisable à la lumière des différentes questions juridiques mais également logistiques et pratiques, dans l'attente du prononcé de la peine dans cette affaire. »

