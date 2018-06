Faute de moyens, on peut construire certains en matériaux locaux en attendant. Et le fonds qui vient d'être mis en place pour l'entretien routier, peut être mis à contribution à cet effet.

L'idéal est de garder la même dynamique et la même approche sur toute l'étendue du territoire national. Dans certains villages sinistrés et par ces temps de disette, l'on peut même envisager leur démolition par les populations moyennant de la nourriture. Ce n'est qu'une suggestion.

Car, le plus souvent, c'est l'absence de communication et surtout de pédagogie qui braquent parfois les populations contre certaines mesures gouvernementales.

Et ils sont une foultitude, probablement les usagers qui avaient le même sentiment à l'endroit des « gendarmes couchés » sauvages. Seulement, chacun faisait avec. On peut aussi saluer le fait que le gouvernement ait choisi d'associer les populations qui ont érigé les « gendarmes couchés » sauvages à leur démolition.

En plus de cela, il faut le dire, les « gendarmes couchés » sauvages ont causé d'énormes dégâts aux usagers en termes d'accidents et de préjudices causés sur certaines catégories de véhicules.

Sur une distance de 100 kilomètres, par exemple, on pouvait en dénombrer 20 voire plus. Pour un pays de transit comme le Burkina, ces monticules dangereuses érigées sur les principaux axes routiers, portaient visiblement un grand coup à la fluidité de la circulation.

